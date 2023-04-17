مجلس السيادة السودانى: لا صحة لكل ما ورد فى بيان ميليشيا الدعم السريع

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أكدت مصادر عسكرية أنه لا أساس من الصحة لما جاء فى البيان، حيث أكد الجيش السودانى أن الميليشيات لم تُسيطر على القصر الجمهورى بالخرطوم، ولم تدخل مقر وزارة الدفاع.
وقال الجيش السودانى، إن الدوريات التابعة له تُمشط محيط القصر الجمهورى ومقر القيادة العامة بوسط العاصمة، لمواجهة أى عناصر تابعة للميليشيات، وأن الميليشيات لم تُسيطر على مقر القوات البرية، كما نفى سيطرة الميليشيات على أى دبابات أو آليات عسكرية، كما أكد عدم إسقاط أى طائرات سودانية.
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