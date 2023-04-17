العالم اليوم - جيش السودان يحذر من الأكاذيب.. وحميدتي يدعو لتحرك فوري

انتم الان تتابعون خبر جيش السودان يحذر من الأكاذيب.. وحميدتي يدعو لتحرك فوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 12:22 مساءً - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الإثنين، أن الأبواق الإعلامية لقوات الدعم السريع تقوم ببث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام.

وأوضحت أن موقف العمليات حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة تسيطر تماما على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء قوات الدعم السريع على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وذكر البيان أن "القوات الجوية نفذت ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب لقوات الدعم السريع بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل".

العاصمة السودانية المحاصرة دخلت اليوم الثالث من القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع في منافسة قوية للسيطرة على البلاد، حيث ارتفع عدد القتلى المدنيين منذ مطلع الأسبوع إلى 97.

قائد قوات الدعم السريع

من جانبه، دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" المجتمع الدولي للتحرك الفوري والتدخل ضد "جرائم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان"، على حد وصفه.

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