العالم اليوم - أسهم اليابان تسجل أطول سلسلة مكاسب في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تسجل أطول سلسلة مكاسب في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 11:16 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من شهر الاثنين، مرتفعا للجلسة السابعة على التوالي، إذ أدى ضعف الين إلى دعم أسهم شركات التصدير وتتبعت أسهم البنوك المكاسب الحادة لنظرائها في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر نيكي 0.07 بالمئة إلى 28514.78 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من مارس ومحققا أطول سلسلة مكاسب له منذ منتصف يوليو تموز العام الماضي.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 بالمئة ليغلق عند 2026.97 نقطة.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في شهر مقابل الين، إذ أدت متانة مبيعات التجزئة الأميركية الأساسية والأرباح الهائلة للبنوك الأميركية إلى زيادة توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مايو.

وقفزت أسهم البنوك على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 3.5 بالمئة مع تجاوز أرباح عدة بنوك أميركية مثل سيتي غروب وجيه.بي مورغان للتوقعات.

وصعد سهم تويوتا موتور 1.44 بالمئة وسهم نيسان موتور 1.43 بالمئة.

كما زاد سهما بنك ميتسوبيشي يو.إف.جي ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.57 بالمئة و2.50 بالمئة على الترتيب.