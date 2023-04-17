متحدث الجيش السودانى: نتعامل مع تمرد واضح من الميليشيات

جدة - نرمين السيد - وقال العميد نبيل عبد الله، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الإثنين: "نحن قوات مسلحة وجيش وطنى لهذا البلد، ونتعامل مع تمرد واضح من ميليشيات الدعم السريع".

وأضاف: "منذ اليوم الأول، نشعر بالحزن والأسف لأن نصل إلى هذا، يصر بعض أبناء البلاد أن يصلوا بنا إلى هذه الدرجة"، لافتًا إلى أنهم قدموا لهم الدعوة ليستمروا فى تقديم خدماتهم لبلادهم من خلال صفوف القوات المسلحة، ولا نريد لهم أن يكون جزءًا من أجندات ضد بلادهم.

وعن آخر التطورات الميدانية فى السودان، اليوم الإثنين، أكد المتحدث باسم الجيش السودانى أن الأحداث والمناوشات مازالت تسير بنفس الوتيرة التى جرت عليها خلال اليومين الماضيين، لافتًا إلى أنه تجرى اشتباكات قصيرة ومتقطعة، وتتركز هذه المناوشات فى الخرطوم والقصر، ومحيط القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأوضح أن بقية المناوشات أقل بكثير، مؤكدًا أن الأحوال تميل نحو الاستقرار ولا يوجد أى تغيير جوهرى فى من الناحية الاشتباكية.

وأشار إلى أن المناوشات والاشتباكات التى ترصدها الكاميرات هى نفس المناوشات التى تكررت منذ اليوم الأول واليوم الثانى للأحداث، مشددًا على أنه لا يوجد تغيير من الناحية العسكرية، وأن الأمور تسير نحو الاستقرار.