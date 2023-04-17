العالم اليوم - "ميرك" تستحوذ على "بروميثيوس" مقابل 11 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 09:22 صباحاً - استحوذت شركة "ميرك" الأميركية العملاقة لصناعة الأدوية على شركة "بروميثيوس بيوسيانسيس" مقابل 10.8 مليار دولار لتعزيز انتاجها من الأدوية المناعية.

وقالت "ميرك" في بيان إن الشركتين "أبرمتا صفقة نهائية وافقت ميرك بموجبها من خلال شركة تابعة لها على الاستحواذ على بروميثيوس مقابل سداد 200 دولار نقدا للسهم، وبقيمة إجمالية تصل إلى 10,8 مليار دولار".

وأغلق سعر سهم "بروميثيوس" ومقرها كاليفورنيا عند 114.01 دولارا للسهم في بورصة نيويورك الجمعة.

وتقوم الشركة بتطوير علاجات للأمراض المناعية، بما في ذلك التهاب القولون التقرحي وداء كرون أو التهاب الأمعاء.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ميرك"، روبرت ديفيس، وفق البيان إن "الاتفاق مع بروميثيوس سيسرّع من وجودنا المتنامي في مجال علم المناعة، حيث لا تزال هناك حاجات كبيرة للمرضى لم تتم تلبيتها".

وأضاف أن الصفقة تنوّع محفظة "ميرك" وتساعد في دفع "نموها بشكل جيد في العقد المقبل".

وكانت النتائج المالية لـ "ميرك" أفضل من المتوقع في الربع الأخير من عام 2022، ويعود الفضل في ذلك بشكل جزئي إلى المبيعات القوية لأدوية السرطان، وعلى الرغم من انخفاض الطلب على علاج "مولنوبيرافير" المضاد لكوفيد.

واعتبارا من سبتمبر حتى ديسمبر بلغت مبيعات الشركة المعروفة باسم "أم أس دي" خارج الولايات المتحدة وكندا، 13,8 مليار دولار، أي بزيادة 2 في المئة على أساس سنوي.