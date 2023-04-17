العالم اليوم - بعد قرار عزل مرتضى منصور.. وزارة الرياضة تكشف موعد التنفيذ

انتم الان تتابعون خبر بعد قرار عزل مرتضى منصور.. وزارة الرياضة تكشف موعد التنفيذ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 07:23 صباحاً - كشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة في مصر، محمد الشاذلي، موعد تنفيذ قرار إلزام إدارة الزمالك بعزل مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة.

وقال الشاذلي: "حفاظًا على استقرار الزمالك وعدم دخوله في نفق مظلم، الوزارة انتظرت في الفترة الماضية قرار القضاء الإداري بالنظر في الدعاوى الأربع المقدمة التي كانت في نفس الشكل والموضوع".

وأضاف: "الأحد صدر الحكم في الأربع دعاوى وضُمت جميعًا في قضية واحدة، وصدر حكم بإلزام إدارة الزمالك بعزل رئيس النادي وترشيح من سيتولى بدلًا منه لحين عقد الجمعية العمومية العادية".

وتابع: "حاليًا وزارة الشباب والرياضة لا يمكنها اتخاذ إجراء رسمي لحين تسلم الصيغة التنفيذية للحكم".

وأكمل: "سيتم إلزام إدارة الزمالك باختيار رئيس لحين إجراء انتخابات على منصب الرئيس في الجمعية العمومية واستكمال المدة الانتخابية للمجلس الحالي".

وكشف: "من حقه الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا، لكنه لا يوقف تنفيذ الحكم".

حكم قضائي بعزل مرتضى منصور