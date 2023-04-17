العالم اليوم - أحمد وفيق: أصولي الريفية ساعدتني على التألق في "سره الباتع"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 06:22 صباحاً - بـ3 وجوه مختلفة سجل الفنان المصري أحمد وفيق حضورا متميزا في دراما رمضان لعام 2023، مراهنا على تباين اختياراته الفنية وقدرة الأدوار التي يجسدها على استقطاب المشاهدين.

ومن خلال شخصية "الدكتور هشام" يشارك وفيق بشكل أساسي في مسلسل "جميلة" مع الفنانين ريهام حجاج وسوسن بدر وعبير صبري وهاني عادل ويسرا اللوزي، كما يقدم دور تاجر آثار في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، ويطل كضيف شرف في مسلسل "الكتيبة 101" مع الفنانين آسر ياسين وعمرو يوسف.

طبيب انتهازي

وتحدث وفيق في حوار خاص مع موقع "دوت الخليج" عن شخصية الطبيب الانتهازي التي يجسدها في مسلسل "جميلة"، موضحا: "أقدم شخصية دكتور هشام، وهو طبيب نساء يحقد على الآخرين ويستغل زوجته للوصول إلى مصلحته وأهدافه الخاصة".

ورغم أنه وصف "دكتور هشام" بأنه شخص أناني ومعقد ويبحث عن مصلحته فقط، فقد قال إن "الجمهور صدق دوافعه وتفاعل معه"، مؤكدا: "تلقيت العديد من الرسائل الشريرة من الجمهور، لكنها بروح الفكاهة".

وكشف أن "الحلقات المقبلة ستكون مليئة بالمفاجآت أكثر ما يتوقع الجمهور".

وقال وفيق إن تجربته مع فريق عمل المسلسل "أكثر من رائعة، خاصة تحت إدارة المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة"، وأوضح: "فريق العمل متعاون وحريص على التميز، كما أن ريهام حجاج فنانة لطيفة للغاية ومجاملة وتحب وتحترم كل زملائها. لم أتردد في التعاون مع فريق العمل ككل".

أصول ريفية

كما تطرق وفيق إلى مسلسل "سره الباتع"، موضحا: "وافقت على العمل قبل قراءة السيناريو فور معرفتي بوجود المخرج خالد يوسف، فأنا أثق في رؤيته وأعماله، وعندما قرأت السيناريو تشجعت أكثر للدور فهو مختلف وجديد عليّ، حيث يربط بين أحداث تدور في زمنين مختلفين، وتناقشت معه في إضافات وضعتها للشخصية وكان سعيدا بها".

وأوضح أن أصوله الريفية ساعدته في اتقان دور "أبو العزم" وتقديمها باللهجة الريفية.

وعلق وفيق على الاتهامات التي طالت المسلسل بدعوى وجود أخطاء تاريخية، قائلا: "أتعجب من الهجوم والجدل ولا أجد تفسيرا له، فكل عمل يقدم بشكل عام من خلال وجهة نظر صناعه، والدراما ليست بديلا عن التاريخ".

ومن جهة أخرى، عبر عن "فخره" بظهوره كضيف شرف في مسلسل "الكتيبة 101"، الذي وصفه بـ"عمل وطني وتجربة أكثر من ممتعة. كنت سأشارك بدور أساسي لكن مواعيد التصوير لم تتناسب معي بسبب انشغالي في تصوير المسلسلين الآخرين بنفس التوقيت، لذا شاركت كضيف شرف بشخصية ضابط".

أهل الكهف

واختتم وفيق حواره بالكشف عن جديد أعماله الفنية، حيث قال إنه سيواصل عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر تصوير فيلم "أهل الكهف"، الذي تدور أحداثه في إطار خيالي حول 3 أشخاص يستيقظون من نوم استمر 3 قرون، ويخوضون صراعا قويا مع الزمن.

وأوضح أن فيلم "أهل الكهف" مأخوذ عن رواية الأديب الراحل توفيق الحكيم التي تحمل الاسم نفسه، ويشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين أبرزهم خالد النبوي ومحمود حميدة ومصطفى فهمي وغادة عادل ومحمد فراج وعمرو عبد الجليل وأحمد فؤاد سليم وريم مصطفى وصبري فواز وغيرهم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.