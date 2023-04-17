العالم اليوم - شهود: غارة للجيش على موقع تابع للدعم السريع جنوبي الخرطوم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 06:22 صباحاً - قال شهود عيان إن طيران الجيش السوداني شن غارة جوية على موقع تابع لقوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم، صباح الإثنين.

كما أفاد سكان محليون باحتدام المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، قرب مقر القيادة العامة في العاصمة السودانية، في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وقال مراسل "دوت الخليج" إن إطلاق النار من أسلحة متوسطة كان مسموعا في مواقع من الخرطوم.

كما تظهر في مقطع فيديو قوة من الجيش تجوب شوارع العاصمة السودانية، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وكانت اشتباكات اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع، السبت، بعد خلاف متصاعد بين الطرفين بشأن دمج الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية.

ويتبادل الطرفان إصدار البيانات التي تثبت تفوقه في المعارك، حيث قال الدعم السريع إنه "سجل انتصارات كاسحة"، بينما أكد الجيش سيطرته على مواقع مهمة مثل مطار مروي وقيادة قطاع كردفان.