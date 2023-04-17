العالم اليوم - نقابة أطباء السودان تكشف عدد قتلى وجرحى الاشتباكات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 05:16 صباحاً - أعلنت نقابة أطباء السودان صباح الإثنين، أن ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا و365 أصيبوا، منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد، السبت.

واندلعت الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، السبت، علما أنها لا تزال مستمرة.

ومن جهة أخرى، قالت لجنة أطباء السودان المركزية صباح الإثنين، إن "دانة طائشة" سقطت في مستشفى بشائر الجامعي جنوب الخرطوم.

وأوضحت اللجنة أن الواقعة خلقت حالة من الرعب والفزع للمرضى والكوادر الطبية العاملة، مؤكدة أن "للمستشفيات حرمتها وقدسيتها المنصوص عليها في الأعراف والقيم الإنسانية".

وناشدت اللجنة "كل القوات بضرورة وضع السلاح جانبا، واللجوء للحلول السلمية وتجنيب البلاد خطر الانقسام والدمار".