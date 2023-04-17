مقتل شخصين وإصابة 4 فى إطلاق نار بولاية كنتاكى الأمريكية

وأصيب الضحايا بعد إطلاق أعيرة نارية على حشد فى حديقة تشيكاسو فى لويزفيل أمس السبت.
وقال نائب رئيس ولاية لويزفيل، بول همفرى، فى مؤتمر صحفى، إنه بينما كان هناك مئات الأشخاص فى الحديقة وقت الهجوم، لم يكن لدى الشرطة أى تواجد خلال إطلاق النار.
كما تحدث رئيس بلدية لويزفيل، كريج جرينبيرج عن العنف المسلح فى المدينة خلال الأسبوع الماضى، قائلا إنه كان "أسبوعا لا يوصف من المأساة".
وقال جرينبيرج: "لقد فقدنا يوم الاثنين الماضى خمسة من إخوتنا المواطنين فى عمل مروع من أعمال العنف المسلح فى مكان العمل، والآن، بعد خمسة أيام، نحن فى مشهد آخر لعمل متهور من أعمال العنف بالأسلحة النارية".
وكان أحد المصابين فى إطلاق النار الأخير فى حالة حرجة وخضع لعملية جراحية.
الحديقة التى وقع فيها إطلاق النار فى نهاية الأسبوع تقع على بعد خمسة أميال تقريبا من البنك الذى كان موقع إطلاق النار الأسبوع الماضى الذى أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.
وقتل مطلق النار فى ذلك الحادث، وهو موظف فى البنك، على يد الشرطة.
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