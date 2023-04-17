مقتل 33 شخصًا في هجوم مسلح بشمال غرب نيجيريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 12:29 صباحاً - أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول محلي اليوم الأحد بأن مسلحين هاجموا قرية بشمال غرب نيجيريا وقتلوا 33 شخصا على الأقل.

وذكر فرانسيس زيمبو، رئيس منطقة زانجون كاتاف حيث وقعت المجزرة، أن أكثر من 35 منزلا دمرت في أعمال عنف في رونجي بولاية كادونا؛ إذ أفاد زيمبو بعدد القتلى، لكن سلطات الدولة لم تعلق على عدد القتلى.

وأوضح مفوض الدولة للأمن صموئيل أروان قائلا: "واجهت القوات صدامات عنيفة مع المهاجمين".

هذا ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن القتل، إلا أن عصابات من قطاع الطرق اتهمت بالمسؤولية عن هجمات في المنطقة، من بينها قتل مدنيين وخطفهم من أجل الفدية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اختطف مسلحون 10 طلاب على بعد نحو نصف ساعة بالسيارة من المكان الذي وقع فيه هجوم يوم السبت.