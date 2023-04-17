أبو الغيط يجرى اتصالا بسكرتير عام الأمم المتحدة يتناول الوضع فى السودان

جدة - نرمين السيد - صرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم لجامعة الدول العربية أن الأمين العام أحمد أبو الغيط بادر مساء الأحد باجراء اتصال هاتفى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الموقف الخطير فى السودان.





وأضاف المتحدث أن أبو الغيط أبلغ جوتيريش بموقف مجلس الجامعة الصادر اليوم من ضرورة وقف التصعيد ووقف إطلاق النار واستعادة الهدوء الى السودان فى أسرع وقت. وأشار خلال الاتصال إلى الاستعداد للعمل سوياً مع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فورى للاشتباكات المسلحة وحقن الدماء، والحيلولة دون المزيد من تدهور الأوضاع. واستمع أبو الغيط لتقييم السكرتير العام للموقف، واتفقا على ضرورة تكثيف الاتصالات مع القيادات المتقاتلة من أجل وضع حد للمواجهات.

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