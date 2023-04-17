العالم اليوم - شهود عيان: قوات الدعم السريع تحرق مستودع ذخيرة بمطار مروي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 12:22 صباحاً - قال شهود عيان لـ"دوت الخليج" إن قوات الدعم السريع أضرمت النار في مستودع للذخيرة في مطار مروي شمالي السودان، قبل انسحابها منه.

ولم يتسن لـ"دوت الخليج" التأكد من صحة الخبر.

وكانت قوات الدعم السريع انسحبت من مطار مروي وتمركزت على بعد نحو 3 كيلومترات منه.

وفي وقت سابق أكدت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على مطارات في الخرطوم ومدينة مروي في الشمال وفي الفاشر وولاية غرب دارفور، إلى جانب القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش.

وفي المقابل نفى الجيش هذه التأكيدات.