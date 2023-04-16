عاجل.. القاهرة الإخبارية- الجيش السودانى: استعادة السيطرة على مطار مروى

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش السودانى السيطرة على قيادة قطاع كردفان، موضحا أن الموقف العام مستقر جدا.

وأكد الجيش السودانى السيطرة على معسكر الرى المصرى بحى الشجرة فى الخرطوم.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" تغطية حية للتطورات فى أحداث السودان.

وعقد مجلس الجامعة العربية، فى وقت سابق اليوم الأحد، اجتماعا عاجلا لبحث الوضع فى السودان.

وقال السفير الصادق عمر عبدالله، مندوب السودان بالجامعة العربية، إن الجيش السودانى تحرك لدحر الهجوم وطرد الدعم السريع الذى انتشر بكثافة فى المؤسسات الحكومية كالإذاعة والتلفزيون والقصر الجمهورى ومطار الخرطوم، معتمدين على عنصر المباغتة وكانت القوات المسلحة لهم بالمرصاد وسيطرت على الأوضاع وطرد القوات المعتدية من تلك المؤسسات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالمتمردين وتمشيط بعض المناطق المجاورة للعاصمة الخرطوم، كما حلت الحكومة السودانية جماعة الدعم السريع وإعلان أنها جماعة متمردة، واعتمد الجيش السودانى على الاستراتيجية المثالية لتقليل الخسائر وسط المدنيين والمرافق الحكومية والممتلكات الخاصة إلى الحد الأدنى.