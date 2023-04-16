العالم اليوم - جومانا مراد: تحديت نفسي بـ"عملة نادرة" و"بابا المجال" أقلقني

انتم الان تتابعون خبر جومانا مراد: تحديت نفسي بـ"عملة نادرة" و"بابا المجال" أقلقني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أبريل 2023 11:16 مساءً - خاضت الفنانة جومانا مراد تحد خاص مع نفسها؛ بحسب تعبيرها؛ بشخصية "دميانة" في مسلسل "عُملة نادرة"، والذي نجحت من خلاله في تصدر محركات البحث في إحدى الحلقات بسبب أدائها الذي لفت أنظار الجمهور، وترك بصمة كبيرة هذا العام.

وفي حوار لموقع "دوت الخليج" تحدثت جومانا عن تفاصيل "دميانة"، قائلة:" قدمت لأول مرة شخصية بهذه المواصفات، فهي ليست فقط امرأة صعيدية، لكنها صعيدية قبطية، وهو ما مثل صعوبة، فقُمت بالكثير من البحث للتعرف على كافة الأمور الخاصة بها قبل التصوير، كما أن المؤلف مدحت العدل كتب العمل بطريقة رائعة، وأحببت هذه الشخصية كثيرا من طريقة سردها، وشعرت من البداية إنها إضافة كبيرة بالنسبة لي، وإنها تمثل تحدي خاص مع نفسي".

وتابعت عن العمل الذي تقوم ببطولته نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد: "لا توجد شخصية لا أبذل بها مجهودا، وتحضيرا ومذاكرة؛ فأنا أتعب كثيرا في عملي حتى أصل إلى ما أرغب في إيصاله للجمهور، وحتى أصل إلى أعلى درجة من الإقناع".

اللهجة الصعيدية

وتحدثت جومانا عن كيفية أدائها للهجة الصعيدية بهذا الإتقان: "لم تكن اللهجة الصعيدية عائقا أو أزمة بالنسبة لي، فصاحبنا طوال أيام التصوير مُصحح للهجة مُتخصص، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي أشارك فيها في عمل صعيدي، لذلك استمتعت بالأمر ولم أواجه أزمة في هذه النقطة".

وعن المشهد الأصعب الذي واجهها في هذا العمل، قالت: "هناك مشهد واحد فقط هو الذي كان صعبا للغاية، وهو مشهد النعش وتعرف "دميانة" على جثمان زوجها وعلمها بوفاته، المشهد كان مؤثرا وصعبا للغاية، وكان من أهم المشاهد للشخصية في العمل".

وأضافت عن تحقيق المشهد لنسب مشاهدة مرتفعة: "المجهود الكبير الذي بُذل في التحضير ثم في تنفيذ هذا المشهد، شعر به الجمهور عند عرضه، فرحت كثيرا بالأصداء التي حدثت، وقرأت ما كُتب عنه، وسعدت بما حدث".

ولم تكن شخصية "دميانة" هي الوحيدة التي قدمتها جومانا في رمضان 2023، بل شاركت أيضا في بطولة مسلسل "بابا المجال" مع الفنان مصطفى شعبان، وتحدثت عن القلق من أداء شخصية "مراسي" التي تتميز بالطابع الشعبي، وقالت: "أي شخصية تعرض علي تقلقني، فأنا أخاف وأقلق في البداية من أي دور جديد، وأفكر دائما في طريقة أدائها، وكيف أتمكن وأمسك جيدا بتفاصيل الشخصية، ومدى تأثيرها وتقبل الجمهور لها".

واستطردت في الحديث عن "مراسي": "هذه ليست المرة الأولى التي أؤدي فيها شخصية امرأة شعبية، فقد قدمت هذه النوعية من قبل ولكن في السينما، لذلك كان التحدي بالنسبة لي هو أدائها بطريقة مُختلفة، وألا تتشابه مع الشخصيات الشعبية التي قدمتها من قبل".

تعويض عن الغياب

وتحدثت جومانا عن أسباب موافقتها على العملين في وقت واحد، قائلة: "لأول مرة أقدم عملين دفعة واحدة ليتم عرضهما في رمضان، فلم أقدم على هذه الخطوة من قبل، لكن وافقت على ذلك لأنني ابتعدت لفترة، وأردت أن أعوض هذا الغياب".

وأكملت حديثها: "وفي الوقت نفسه العملان مُختلفان تماما ويبتعدان في موضوعهما عن بعضهما، فـ"عُملة نادرة" عمل صعيدي، و"بابا المجال" مسلسل يحمل الطابع الشعبي، وأيضا تركيبات الشخصيات مُختلفة على مستوى الشكل والأداء، لذلك مثل هذا الأمر تحد كبير بيني وبين نفسي في المقام الأول أن أعود وبقوة وأن تكون هذه الشخصيات ذات طابع مؤثر".

فيلم العيد

وتشارك جومانا مراد كضيفة شرف بفيلم "رمسيس باريس" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وعن هذه المُشاركة قالت: "مُشاركتي في هذا الفيلم جاءت على سبيل الصدفة، خلال عملي مع المُخرج أحمد خالد موسى بمسلسل "بابا المجال" حيث عرض على أمر المُشاركة بالفيلم، وأن أكون ضيفة شرف به، وبالفعل وافقت على الفكرة، نظرا لأنني أحبه وأحترمه على المستوى الشخصي كمخرج، وأظهر في الفيلم بشخصيتي الحقيقية، فأعجبتني الفكرة ووافقت على الأمر".