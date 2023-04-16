مراسل القاهرة الإخبارية: جميع الطرق مغلقة فى الخرطوم والاشتباكات متواصلة

وأشار إبراهيم، فى رسالة على الهواء، إلى أن هناك اشتباكات فى أنحاء متفرقة بالعاصمة السودانية، وأنه بين الحين والآخر يُسمع دوى انفجارات وأصوات الرصاص الحى.
وذكر أن هناك انتشار كبير للجيش السودانى بحسب البيانات الرسمية التى تصدر عن الجيش، كما أن هناك سيطرة كاملة من قبل القوات المسلحة السودانية على جميع المرافق التى تتبعها.
كما أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن البيانات الرسمية للجيش السودانى تؤكد السيطرة على عدد كبير من المدن السودانية ومن بينها "مروى"، وتحديدًا القاعدة الجوية حيث توجد قوات كبيرة من الجيش السودانى.
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