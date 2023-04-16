عاجل- حمدوك: نرفض أى تدخل أجنبى بالشأن السودانى وندعو الأشقاء لمساندة الشعب

جدة - نرمين السيد - وأضاف حمدوك فى مؤتمر صحفى، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، أن وقف الحرب مرتبط بما يحدث على الأرض.
وتابع حمدوك أنه يجب إعطاء الفرصة للحل السلمى فى السودان، داعيا إلى حوار يؤدى إلى اتفاق لحل الأزمة.
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