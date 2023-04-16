أمريكا: مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى إطلاق رصاص بألاباما

ووقع إطلاق النار قرابة الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلى أمس السبت، بحسب بيان الهيئة الذى ورد فى تقرير محطة (دابليو.آر.بى.إل) التلفزيونية.
ولا توجد معلومات مؤكدة عن سبب إطلاق النار، ولم يعرف ما إذا كان احتُجز أى مشتبه به.
وأشارت التقارير المحلية إلى أن إطلاق النار وقع فى استوديو رقص، خلال ما بدا أنه احتفال بيوم ميلاد أحد المراهقين.
وكتبت كاى آيفى، حاكمة ولاية ألاباما، فى تغريدة على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، إن قوات إنفاذ القانون تطلعها على التفاصيل أولًا بأول.
وأضافت: "هذا الصباح، أشعر بالأسى مع سكان ديدفيل وبقية سكان ولاية ألاباما… لا يوجد مكان لجرائم العنف فى ولايتنا".
ووقع إطلاق النار فى غضون أسابيع من حادثى إطلاق نار فى ولايتى تنيسى وكنتاكى، وهو ما دفع الزعماء المحليين الأسبوع الماضى إلى الدعوة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة.
وأردى موظف بأحد البنوك خمسة من زملائه قتلى بالرصاص وأصاب تسعة آخرين، يوم الإثنين الماضى، فى مكان عمله فى مدينة لويفيل بولاية كنتاكى.
ويوم 27 مارس الماضى، قُتل ثلاثة أطفال فى التاسعة من عمرهم وثلاثة موظفين فى مدرسة مسيحية خاصة فى مدينة ناشفيل بولاية تنيسى على يد طالبة سابقة.
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