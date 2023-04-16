العالم اليوم - "إيغاد" ترسل 3 رؤساء أفارقة للوساطة في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أبريل 2023 09:22 مساءً - قرر قادة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، يوم الأحد، إيفاد رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي للتوسط في وقف إطلاق النار في السودان.

وفي ختام اجتماعهم، قرر قادة (إيغاد) إجراء اتصالات للتوسط لوقف الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع. وفد دولي رئاسي ثلاثي أعلن مكتب الرئيس الكيني ويليام روتو أن الهيئة الحكومية للتنمية قررت إرسال رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي في أقرب وقت ممكن إلى السودان من أجل وضع حد للمعارك التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع صباح السبت، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

السكرتير التنفيذي لـ"إيغاد" ورقني قبيهو دعى للتضامن مع الشعب السوداني على وجه السرعة. صراع متفجر غداة اندلاع المعارك بين الجيش والدعم السريع، شنت القوات المسلحة السودانية ضربات جوية على معسكر لقوات الدعم السريع بالقرب من العاصمة في محاولة لاستعادة السيطرة على البلاد، وذلك بعدما تسبب صراع الطرفين على السلطة في نشوب اشتباكات أسفرت عن مقتل العشرات من العسكريين و56 مدنيا على الأقل. الاشتباكات التي اندلعت، يوم السبت، هي الأولي بين وحدات الجيش التي تدين بالولاء لرئيس مجلس السيادة وقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019.

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