العالم اليوم - شهود عيان: انسحاب الدعم السريع من مطار مروي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أبريل 2023 08:17 مساءً - نقل مراسل "دوت الخليج" عن شهود عيان، مساء الأحد، انسحاب قوات الدعم السريع من مطار مروي في شمال السودان.

وأفاد المصدر بأن قوات الدعم السريع باتت تتمركز على بعد 3 كيلومترات من مطار مروي بعد الانسحاب منه.

ووفقا لشهود العيان، فقد أقدمت قوات الدعم السريع بحرق مستودعات الذخيرة بمطار مروي قبل مغادرته.

وفي وقت سابق السبت، قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش ومقر التلفزيون الرسمي ومطارات في الخرطوم ومدينة مروي في الشمال وفي الفاشر وولاية غرب دارفور. ونفى الجيش هذه التأكيدات.

ودعت القوات الجوية السودانية في وقت متأخر من مساء السبت المواطنين إلى البقاء في منازلهم لأنها ستقوم بعملية مسح كامل لأماكن وجود قوات الدعم السريع وتحركاتها، وأمرت الحكومة بإغلاق المدارس والبنوك والمكاتب الحكومية اليوم الأحد.