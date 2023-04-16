بالفيديو : أمريكي يعلن اسلامه على يد شاب أردني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 16 أبريل 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- أعلن أمريكي من ولاية اوهايو بالولايات المتحدة اسلامه على يد شاب أردني . وبحسب فيديو تم تداوله اليوم السبت فان شابا أردنيا يدعى عون العطين لقن الشاب الامريكي الشهادتان . فيديو :

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