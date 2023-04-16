نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تفعيل خليتي أزمة في وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في السودان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 16 أبريل 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- فعلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، خلية أزمة في غرفة عمليات الوزارة، وخلية أزمة أخرى في السفارة الأردنية في السودان للاطمئنان على الأردنيين، في ظل التطورات الأمنية الجارية، وفق الناطق الرسمي للوزارة السفير سنان المجالي.

وقال المجالي : إنّ السفارة الأردنية في السودان تواصلت مع الأردنيين، وتتابع مع السلطات السودانية أوضاع الجالية الأردنية من خلال قاعدة البيانات الموجودة لديها ، وفق المملكة .

واندلعت اشتباكات السبت في الخرطوم بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع بينهما الى نزاع مسلح.

ودعت الوزارة، الأردنيين المقيمين والزائرين للسودان، وفي ضوء الأحداث التي تشهدها البلاد، إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة و الحذر، والابتعاد عن مناطق التوتر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية هناك، وإلى عدم التردد في الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة مع السفارة الأردنية في الخرطوم على رقم الخط الساخن الخاص بالسفارة (٠٠٢٤٩٩٠١٦٩٩٤١٦) أو (٠٠٢٤٩٩١٥٤٩١٨٧٤)، أو من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة على الرقم ٠٠٩٦٢٧٩٥٤٩٧٧٧٧، والبريد الإلكتروني ([email protected]).

ودعت السفارة الأردنية في السودان، الأردنيين إلى الالتزام بإمكانهم وعدم الخروج، والتواصل مباشرة مع السفير والقنصل والخط الساخن للسفارة ( 249915491874+) ومع رئيس الجالية عامر علاوي في حال اي طاريء.

تتواصل بعد ظهر السبت، الاشتباكات التي اندلعت صباحا في السودان بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

وقالت نقابة الأطباء في بيان على فيسبوك إن مدنيين قتلوا.