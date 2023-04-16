العالم اليوم - أسعار النفط تقود أسهم السعودية للارتفاع بأولى جلسات الأسبوع

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط تقود أسهم السعودية للارتفاع بأولى جلسات الأسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أبريل 2023 04:19 مساءً - أغلقت الأسهم السعودية على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع، الأحد، بدعم من صعود أسعار النفط يوم الجمعة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، يوم الجمعة وسجلت الأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي سيرتفع إلى مستوى قياسي جديد هذا العام بدعم من تعافي الاستهلاك في الصين.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.6 بالمئة مدعوما بارتفاع 1.2 بالمئة في سهم مصرف الراجحي، بينما صعد سهم شركة أرامكو 0.8 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس عن بيان صدر بعد إغلاق السوق أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أطلق أربع مناطق اقتصادية جديدة بالمملكة في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

وأضاف البيان أن الحوافز المقدمة للشركات في المناطق الجديدة تشمل السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور يوم الخميس إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 بالمئة في 2023، من 5.3 بالمئة في العام السابق.