العالم اليوم - برنامج الغذاء العالمي يعلق عمله بالسودان بعد مقتل 3 موظفين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أبريل 2023 04:19 مساءً - أعلن برنامج الغذاء العالمي، يوم الأحد، تعليق كافة عملياته في السودان، وذلك بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في منطقة كبكابية بشمال دارفور.

ويوم السبت، قتل ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي بإقليم دافور بغرب السودان، بحسب ما أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس الذي "أدان بشدة الهجوم على موظفي الأمم المتحدة" ومنشآت المنظمات الانسانية في دارفور.

وأعلن فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) في بيان أن الثلاثة لقوا حتفهم في اشتباكات اندلعت في كبكابية بشمال دارفور.

وقال بيرتس وهو أيضا الممثل الخاص للأمين العام للسودان في البيان "أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومباني إنسانية أخرى بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور".

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم وعدة مناطق من بينها دارفور مواجهات دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.