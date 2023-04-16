العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي: التحرك أحادي الجانب بشأن التجارة غير مقبول

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أبريل 2023 03:22 مساءً - قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الأحد، إن التحركات أحادية الجانب من دول في الاتحاد الأوروبي غير مقبولة، وذلك بعدما أعلنت بولندا وهنغاريا فرض حظر على الواردات من أوكرانيا المجاورة لحماية قطاع الزراعة في كل من البلدين.

وقال المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني "نحن على دراية بإعلان بولندا وهنغاريا فرض حظر على الواردات من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا".

وأضاف: "في هذا الصدد، من المهم التشديد على أن السياسة التجارية اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك، التحركات أحادية الطرف غير مقبولة".

وأعلنت بولندا وهنغاريا، السبت، حظر استيراد الحبوب ومنتجات زراعية أخرى من أوكرانيا بهدف حماية انتاجهما المحلي، وفق مسؤولين من البلدين.

وكانت صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الدول الأخرى تمر عبر الاتحاد الأوروبي منذ إغلاق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب اندلاع الحرب.

ولكن بسبب مشاكل لوجستية، أدى تراكم مخزونات الحبوب في بولندا إلى انخفاض أسعارها في السوق المحلية، ما دفع بالمزارعين إلى التظاهر وإجبار وزير الزراعة البولندي على الاستقالة.

وقال زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي "قررت الحكومة السبت حظر واردات الحبوب إلى بولندا بالإضافة إلى عشرات المنتجات الغذائية الزراعية الأخرى".

وأضاف "والا سيؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة في القطاع الزراعي في بولندا".

وشدد كاتشينسكي في كلمة أمام اجتماع لحزبه "القانون والعدالة" على أن بولندا تواصل مع ذلك دعم أوكرانيا. وقال "نظل دون أدنى تغيير أصدقاء وحلفاء لأوكرانيا".

وفي بيان مماثل، أعلن وزير الزراعة في هنغاريا، استفان ناغي، على موقع التواصل فيسبوك أن بلاده حظرت استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

وأعلن البلدان أن الحظر سيستمر حتى 30 يونيو.