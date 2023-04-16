باحث سياسى: اقتصاد السودان هش والشعب هو الخاسر الوحيد

وقال تورشين، خلال مداخلة عبر سكايب لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة السودانية تتحمل مسؤولية إنشاء هذه المليشيا، وهى التى قامت بإلقاء المادة الخامسة التى سمحت للدعم السريع بالتمدد، والتى استطاعت الدعم السريع من خلالها نسج شبكة من العلاقات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الدعم السريع قوة موجودة قبل الثورة السودانية، لكن المادة الخامسة تنص على أن كل تسليح وتدريب واتصالات وتحركات لقوات الدعم السريع تتم تحت إشراف القوات المسلحة، وهى مادة جعلت الدعم السريع قادر على عقد صفقات للسلاح.
واستطرد: "كان هناك عدة خيارات بالإبقاء على هذه القوات تابعة للجيش، وأن تخرج أوامرها من الجيش وتحركاتها كذلك، وهذا أسوأ السيناريوهات. والسيناريو الثانى الذى ظللنا نطرحه من البداية أن يتم دمج هذه القوات وإجراء إصلاح شامل للأجهزة الأمنية والعسكرية، لكن استطاع دقلو ونتيجة للسخاء المطلق أن يحيد كثير من المواقف للقوى السياسية والأشخاص".
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