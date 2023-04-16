عرفى: الحفاظ على أمن وسلامة المصالح المصرية بالسودان أمر محورى

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى كلمته بالاجتماع العاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث الوضع فى السودان، والتى بثتها "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تظل بجميع أجهزتها على تواصل مستمر مع السفارة المصرية فى الخرطوم وقنصلياتها، لمتابعة أحوال الجالية المصرية والبعثات التعليمية المختلفة، لا سيما الطلبة والدارسين، مشددًا على مسؤولية السودان وأجهزته المعنية فى ضمان أمن وسلامة كل المصالح المصرية ذات الصلة.

وأشار إلى أن السودان شهد خلال السنوات الأخيرة، تطورات مهمة على طريق تحقيق السلام والاستقرار والتحول الديمقراطى، تبلورت فى الأساس من خلال التوقيع على الإعلان الدستورى الذى وضع أساسًا لشراكة قوية بين مكونات السلطة السودانية ومهد الطريق إلى تشكيل حكومة انتقالية أسهمت فى رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب وإعادة دمج اقتصاد السودان فى الاقتصاد العالمى.

كما أشار إلى إيجابيات أخرى مثل استئناف التعاون بشكل كامل مع المؤسسات المالية الدولية لتخفيف أعباء الديون المتراكمة، بهدف إتاحة الفرصة لشعب السودان لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردة الطبيعية وثرواته غير المستغلة.