جدة - نرمين السيد - وأوضح فى كلمته بالاجتماع العاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث الوضع فى السودان، والتى بثتها "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تظل بجميع أجهزتها على تواصل مستمر مع السفارة المصرية فى الخرطوم وقنصلياتها، لمتابعة أحوال الجالية المصرية والبعثات التعليمية المختلفة، لا سيما الطلبة والدارسين، مشددًا على مسؤولية السودان وأجهزته المعنية فى ضمان أمن وسلامة كل المصالح المصرية ذات الصلة.
وأشار إلى أن السودان شهد خلال السنوات الأخيرة، تطورات مهمة على طريق تحقيق السلام والاستقرار والتحول الديمقراطى، تبلورت فى الأساس من خلال التوقيع على الإعلان الدستورى الذى وضع أساسًا لشراكة قوية بين مكونات السلطة السودانية ومهد الطريق إلى تشكيل حكومة انتقالية أسهمت فى رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب وإعادة دمج اقتصاد السودان فى الاقتصاد العالمى.
كما أشار إلى إيجابيات أخرى مثل استئناف التعاون بشكل كامل مع المؤسسات المالية الدولية لتخفيف أعباء الديون المتراكمة، بهدف إتاحة الفرصة لشعب السودان لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردة الطبيعية وثرواته غير المستغلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرفى: الحفاظ على أمن وسلامة المصالح المصرية بالسودان أمر محورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.