العالم اليوم - 5 مليارات دولار.. استثمارات الإمارات في البرازيل

انتم الان تتابعون خبر 5 مليارات دولار.. استثمارات الإمارات في البرازيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أبريل 2023 02:16 مساءً - قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إن الإمارات تعد من بين أكبر المستثمرين الدوليين في البرازيل، حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية في البرازيل بنحو 5 مليارات دولار.

وأشار الوزير إلى تواجد شركات إماراتية كبرى في البرازيل، مثل "مبادلة"، وموانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، والياه سات وغيرها.

وقال المري إن التعاون بين البلدين في الفترة الماضية كان مثمراً في العديد من القطاعات الحيوية، كالصناعة والنقل والشحن والتخزين والبنية التحتية وبناء وإدارة الموانئ والطاقة والتعدين والقطاع المالي والمصرفي والأنشطة العقارية وغيرها.

وأضاف: "حرصت حكومتا البلدين على تسهيل التبادل التجاري والاستثماري والسياحي، وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لعام 2022 بين دولة الإمارات والبرازيل حاجز الـ 4 مليارات دولار وبنسبة نمو بلغت 32 بالمئة عن العام 2021".

من جانبه، كشف أوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، عزم الغرفة تعزيز التجارة الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل في السنوات القادمة، مشيراً إلى أن حكومتي البلدين نفذتا العديد من المبادرات بمجالات مختلفة من المتوقع أن يواكبها نمو كبير في حجم التجارة بين البلدين.

وأكد شحفة أن هناك نمو مستمر في حجم الصادرات البرازيلية لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة الصادرات البرازيلية للإمارات 714.07 مليون دولاراً (2.6 مليار درهم) في الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف شحفة: " نعمل أيضا على تعزيز العلاقات بين البرازيل والعالم العربي من خلال تحليل وتطوير إجراءات تستهدف التحديات التي قد نواجهها، ونحن على يقين بأن البرازيل والبلدان العربية ستزيد من ترسيخ علاقاتها القوية في السنوات القادمة".

وذكر أوسمار شحفة أن حجم الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية ارتفع في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 14 بالمئة، بقيمة إجمالية قدرها 4.42 مليار دولار مقارنة بـ 3.877 مليار دولار للفترة نفسها من العام 2022، كما حققت واردات البرازيل من الدول العربية قفزةً بنسبة 1.7 بالمئة، لتصل قيمتها إلى 2.764 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.718 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت إلى أن الصادرات البرازيلية للدول العربية حقَّقت إيرادات قياسية بلغت 17.7 مليار دولار العام الماضي، وبلغت قيمة الواردات البرازيلية من الدول العربية 14.995 مليار دولار.