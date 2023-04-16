حركة تحرير السودان: هروب ميليشيا الدعم السريع.. والاحتفال بالنصر خلال ساعات

وقال تمبور، خلال مداخلة على "القاهرة الإخبارية"، إن الاشتباكات بدأت أمس صباحًا واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، واليوم الأحد تم تجديد المواجهات، وهناك ضربات جوية نوعية لمواقع استراتيجية تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع لفترات كبيرة جدًا.
وأضاف أن هناك تقدمًا ميدانيًا كبيرًا لقوات الجيش، والمعركة شبه محسومة بنسبة 90% لصالح القوات المسلحة السودانية، ويتم تمشيط منطقة الخرطوم الآن من جانب الجيش السودانى، الذى سيطر على أغلب المواقع الاستراتيجية، منها القيادة العامة، ومطار الخرطوم الدولى، وكل المرافق الاستراتيجية للدولة داخل الخرطوم، وهى الآن تتعقب فلول ميليشيا الدعم السريع الهاربة من ميدان المعركة والمتجهة إلى خارج ولاية الخرطوم.
وأوضح أن هناك رصدًا دقيقًا لهروب أعداد كبيرة من قيادات ميليشيا الدعم السريع، تاركة وراءها مركباتها، وعتادها الحربى، وما يحدث يؤكد أن الدعم السريع ذهب بغير رجعة، وأن الساعات القليلة المقبلة سيتم الاحتفال بنصر القوات المسلحة السودانية على هذه الميليشيات المتسلطة التى كانت تقتل وتسرق كل ثروات البلاد.
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