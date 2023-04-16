العالم اليوم - الجامعة العربية تناقش الوضع في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أبريل 2023 01:19 مساءً - انطلقت ظهر الأحد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة مصر لمناقشة الوضع في السودان.

ويعقد الاجتماع بناء على دعوة من كل مصر والسعودية وذلك لبحث لتطورات الوضع في السودان.

وقال نائب مندوب مصر في الجامعة العربية، عبيدة الدندراوي :

مصر تطالب جميع الأطراف السودانية بالوقف الفوري لإطلاق النار.

مصر تطالب الأطراف السودانية بالحفاظ على مصالحها على الأراضي السودانية.

مصر تطالب القوى السودانية بتسوية النقاط الخلافية.

من جانبه، قال مندوب السودان لدى الجامعة العربية:

قوات الدعم السريع هي من بادرت بالهجوم على الجيش.

الجيش تمكن من إلحاق خسائر فادحة بالمتمردين.

كل الوساطات فشلت في إدماج قوات الدعم السريع في الجيش.

نطالب الجامعة العربية بالتوصية بترك الأمر للسودانيين دون تدخل دولي.

ودعت كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع في السودان.

وقال السفير المصري أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي تأسيساً على الفقرة 5 ب من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة في دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة في أسرع وقت.