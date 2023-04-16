العالم اليوم - السعودية.. نقل 4 بالمئة من أسهم أرامكو إلى "سنابل للاستثمار"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أبريل 2023 12:22 مساءً - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إتمام نقل 4 بالمئة من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل للاستثمار"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وأشار الأمير محمد بن سلمان أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وأضاف أن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل بحصة 90.18 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة.

وأوضح ولي العهد السعودي أن صندوق الاستثمارات العامة سيستمر في إطلاق قطاعات جديدة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية واستحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد حققت أرباحًا صافية خلال عام 2022 هي الأعلى على الإطلاق منذ الإدراج، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة أحجام المبيعات.

وأعلنت الشركة في بيان خلال شهر مارس الماضي أن إجمالي أرباح عام 2022 بلغ 161.1 مليار دولار، وهو أعلى أرباح سنوية لها كشركة مدرجة في السوق المالية، بارتفاع نسبته 46.5 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت أرامكو قد حققت أرباحًا بقيمة 110 مليار دولار في عام 2021.