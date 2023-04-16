«القاهرة الإخبارية» ترصد ردود الفعل العربية والدولية على الأوضاع فى السودان

جدة - نرمين السيد - وقال تقرير "القاهرة الإخبارية"، إن "ردود فعل مهمة على الصعيد العربى والدولى والأممى خرجت بعد التطورات الأخيرة التى شهدها السودان، فالرئيس المصرى أعرب عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف فى السودان الشقيق".

وأضاف التقرير: "وخلال مباحثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أكد الرئيس المصرى خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات عى استقرار السودان، كما طالب الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطنى وإعلاء المصالح العليا للشعب السودانى الشقيق".

كما أشار التقرير إلى أن "جوتيريش أكد حرصه على التواصل مع الرئيس المصرى فى ظل الدور الفاعل والمحورى فى القاهرة، لصون الأمن والاستقرار فى المنطقة، خاصة ما يتعلق بدعم المسار الانتقالى فى السودان".

وتابع التقرير: "الجيش المصرى أصدر بيانا أكد فيه أنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية فى السودان، وأشار المتحدث العسكرى المصرى أنه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك، ضمن مهام تدريبية مشتركة مع الجيش السودانى، وأهاب البيان بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية بالسودان".



وأكد: "الخارجية المصرية من جانبها أعلنت أن القاهرة تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى السودان وطالبت مصر كل الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السودانى الشقيق".