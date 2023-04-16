مراسل «القاهرة الإخبارية»: الجيش السودانى يعلن اقتراب ساعة النصر

وأضاف إبراهيم، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الجيش السوادنى تمكن من إحباط مؤامرة ميليشيات "الدعم السريع"، ونعى الشهداء والأوراح البريئة التى أزهقتها المؤامرة، وارتكبتها قوات "الدعم السريع المتمردة".
وذكر أن التقدم كان من نصيب الجيش السودانى، إذ إنه سيطر على أم درمان والمرافق التابعة لميليشيات الدعم السريع فى ولاية البحر الأحمر (شرقى البلاد).
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى استخدام الأسلحة الثقيلة من قبل الجيش السودانى، متوقعا سيطرته الكاملة خلال الساعات المقبلة وإصدار بيانات إيجابية، أما من الناحية الشرقية لفت إلى وجود سيطرة كاملة للجيش.
كما أشار إبراهيم، إلى بيانات الجيش السودانى بشأن السيطرة على المطارات ومناطق البث التلفزيونية والإذاعة، إذ أعلن أنها باتت تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، وأن عدم ذهاب موظفى الإذاعة بسبب وجود قوات الجيش السوادنى وحالة الاضطراب التى أصابت الخرطوم.
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