العالم اليوم - رحلة للجانب الآخر.. أين ستصل إذا حفرت مباشرة عبر الأرض؟

انتم الان تتابعون خبر رحلة للجانب الآخر.. أين ستصل إذا حفرت مباشرة عبر الأرض؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أبريل 2023 11:16 صباحاً - تجري العديد من المناقشات حول المكان الذي سينتهي به شخص ما إذا بدأ الحفر بالأرض تحته بهدف الخروج من الجانب الآخر.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن غالبية المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان على كوكبنا لها نقطة معاكسة، في مكان ما في المحيط.

في بريطانيا مثلا قد يفترض البعض أنه يخرج من أستراليا، في حين أن الإجابة الأكثر شيوعًا بالنسبة للأميركيين ستكون على الأرجح الصين.

ومن غير الممكن ماديا معرفة النتيجة على وجه اليقين، وسيتطلب الأمر رحلة ما يقرب من 12870 كيلومتر عبر قشرة الأرض واللب الداخلي والخارجي لها.

وبالطبع نظرا لأن سطح الأرض يحتوي على حوالي 71 بالمئة من المياه، فليس من المستغرب أن تكون فرص الوصول إلى اليابسة منخفضة نسبيا.

مع ذلك، هناك الكثير من المدن التي تتطابق على جانبي الأرض مع بعضها البعض: