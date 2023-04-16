عاجل- الجيش السودانى: السيطرة على أكبر قاعدة لميليشيا الدعم السريع فى كررى

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش السودانى، اليوم الأحد، السيطرة على كل آليات ميليشيا الدعم السريع بقاعدة كررى، والتى تعد أكبر قاعدة للميليشيا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وشدد الجيش السودانى، على أنه لا صحة لاستيلاء ميليشيا الدعم السريع على أى من مقرات القيادة العامة.

وفى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال العقيد نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السودانى، إن القوات المسلحة تتعامل الآن مع الجيوب المتمردة، مؤكدًا أن الجيش فرض السيطرة الكاملة على الوضع ويضع اللمسات الأخيرة الآن.

وأضاف، أن الجيش السودانى فرض سيطرته الكاملة على كامل العاصمة القومية وكامل التراب الوطنى، مؤكدًا أنه ما بين الأمس وصباح اليوم تحولت ميليشيا الدعم السريع إلى فلول هاربة تولى الأدبار وتترك معداتها.

وقال المتحدث باسم الجيش السودانى، إنهم أطلقوا على معارك أمس اسم "معارك استعادة الكرامة الوطنية"، وتخليص السودان من مظهر عسكرى شاذ ظهر على السطح منذ 2019.