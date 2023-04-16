الصين تدعو لوقف إطلاق النار فى السودان

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الصين عن قلقها حيال تطورات الوضع فى السودان، مناشدة طرفى الصراع بضرورة وقف إطلاق النار والحيلولة دون تفاقم الوضع، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





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