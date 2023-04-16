العالم اليوم - تحذير أممي عاجل بشأن السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أبريل 2023 10:19 صباحاً - حذرت الأمم المتحدة من تدهور أكثر على صعيد الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في السودان، إثر اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق متعددة من البلاد، قائلة إنه سيزيد عدد المعتمدين على المساعدات الإنسانية.