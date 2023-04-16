قوات فاجنر العسكرية الروسية تجلي المدنيين المحاصرين في مدينة أرتيوموفسك

جدة - نرمين السيد - وبثت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مقطعا مصورا نشرته الخدمة الصحفية الخاصة بمؤسس قوات "فاجنر" يفجينى بريجوجين - عبر "تيليجرام" - يظهر عدد من قيادات وجنود مجموعات فاجنر، يرأسهم بريجوجين بنفسه، حيث قام بالاطمئنان على سلامة المدنيين فى المكان الذى كانوا فيه، وتهنئتهم بمناسبة عيد الفصح.
وتقع أرتيوموفسك التى تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، فى الجزء الذى تسيطر عليه كييف من دونيتسك، إلى الشمال من مدينة جورلوفكا وهى مركز لوجستى مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية فى دونباس.
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