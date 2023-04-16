متحدث الجيش السودانى: نتعامل الآن مع الجيوب المتمردة وفرضنا السيطرة الكاملة

جدة - نرمين السيد - قال العقيد نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السودانى، إن القوات المسلحة تتعامل الآن مع الجيوب المتمردة، مؤكدًا أن الجيش فرض السيطرة الكاملة على الوضع ويضع اللمسات الأخيرة الآن.





وأضاف العقيد نبيل عبد الله، خلال اتصال هاتفى لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الجيش السودانى فرض سيطرته الكاملة على كامل العاصمة القومية وكامل التراب الوطنى، مؤكدًا أنه ما بين الأمس وصباح اليوم تحولت ميليشيا الدعم السريع إلى فلول هاربة تولى الأدبار وتترك معداتها. وقال المتحدث باسم الجيش السودانى، إنهم أطلقوا على معارك أمس اسم "معارك استعادة الكرامة الوطنية"، وتخليص السودان من مظهر عسكرى شاذ ظهر على السطح منذ 2019. وشدد على أنه بحلول مساء اليوم أو الغد على الأكثر سيتم الإعلام للشعب السودانى عن إنهاء كل هذه الجيوب المتمردة، وهذه الحالة العسكرية الشاذة والميليشيا الانتهازية.

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