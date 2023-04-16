بعد محاولة اغتياله.. رئيس وزراء اليابان يتعهد بضمان سلامة ضيوف قمة السبع

جدة - نرمين السيد - تعهد فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء اليابانى، اليوم الأحد، بأن بلاده ستعمل على "فعل كل ما فى وسعها" لضمان سلامة الشخصيات الأجنبية الكبيرة، والمقرر لها أن تجتمع فى قمة مجموعة السبع بالبلاد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وكان رئيس الوزراء اليابانى قد تعرض لحادث اغتيال أمس السبت فى منطقة فوكوياما، حيث تم إجلائه دون أن يصاب، بعدما ألقى مشتبه به قنبلة دخان أثناء إلقاء كيشيدا كلمة فى الهواء الطلق بغرب اليابان. وقال كيشيدا، إن اليابان يجب ألا تسمح بأعمال العنف التى تستهدف أسس الديمقراطية.

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