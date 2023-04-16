العالم اليوم - بالأرقام.. اهتمام شعبي عربي واسع بأحداث السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أبريل 2023 09:22 صباحاً - استحوذت الأحداث الدامية في السودان على اهتمامات المستخدمين العرب وحتى غيرهم في الإنترنت، وفقما أظهرت بيانات محرك البحث "غوغل" وموقع التدوين المصغر "تويتر".

السودان رقم واحد أظهرت قائمة الموضوعات الأكثر بحثا في الصفحة التي يخصصها "غوغل" للسعودية، السبت 15 أبريل، أن كلمة "السودان" هي في صدارة 12 موضوعا شملتها القائمة، متفوقة على موضوعات أخرى تحظى عادة بشعبية كبيرة بين السعوديين مثل المباريات الرياضية.

تبين القائمة أن أعداد عمليات البحث وصلت إلى ما يزيد على 50 ألفا، وقد يكون الرقم كبيرا جدا لكن معيار "غوغل" هنا كان "50k". كان الجمهور السعودي يبحث في الإطار الملف السوداني عن أمور مثل: السودان أكثر بحثا في مصر في مصر، كان موضوع السودان الأكثر بحثا، السبت، وسجلت هذه الكلمة أكثر من 100 ألف عملية بحث.

تفوق موضوع السودان بفارق كبير على موضوعات رياضية وفنية مرتبطة بـدراما رمضان مثل: مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي، ومسلسل ضرب نار الحلقة 24. بالعربي والإنجليزي كانت كلمة السودان متكررة بشكل كبير في الصفحة المباشرة التي تظهر أكثر عمليات البحث في الوقت الحقيقي داخل "غوغل"، صباح الأحد.

تظهر هذه الصفحة الكلمات التي يبحث عنها المستخدمون في "غوغل" بكثرة. على "تويتر" أيضا في موقع التدوين المصغر "تويتر"، أظهرت قائمة الوسوم الأكثر تداولا تصدر موضوع السودان.

على سبيل المثال حصد هاشتاغ (وسم) #السودان أكثر من 288 ألف تغريدة حتى صباح الأحد، وفق ما أظهرت مواقع ترصد أرقام التغريدات.

كان هذا الوسم الأكثر تداولا في دول عربية مثل مصر والجزائر والأردن.

إلى جانب السودان، تداول رواد "تويتر" وسوما متعددة تتصل بالشأن السوداني مثل: #سودان_ واحد، و#الخرطوم.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالأرقام.. اهتمام شعبي عربي واسع بأحداث السودان .. في رعاية الله وحفظة