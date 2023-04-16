«القاهرة الإخبارية»: الجيش السودانى يسيطر على معسكر الكافورى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، بأن الجيش السودانى سيطر على معسكر "كافوري"، فى العاصمة الخرطوم، كما أكد سيطرته التامة على الموقف العام للعمليات فى البلاد.





ويقوم الجيش السوداني، بقصف محيط مقر سلاح المهندسين فى أم درمان، مؤكدًا أنه لا صحة لحصار ميليشيا الدعم السريع للقيادة العامة. ومنذ قليل، أشار الجيش السوداني، عبر صفحته الرسمية، إلى قرب النصر، قائلًا: " اقتربت ساعة النصر، نترحم على الأرواح البريئة التى أزهقتها هذه المغامرة المتهورة التى ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ودعواتنا للمصابين، ونبشر شعبنا الصابر الأبى باخبار سارة قريبًا بإذن الله".

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