جدة - نرمين السيد - دعا منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبى "جوزيب بوريل" اليوم السبت، جميع القوى فى السودان إلى وقف العنف على الفور، وذلك عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع شبه العسكرية فى الخرطوم.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يدعو جميع القوى فى السودان لوقف العنف على الفور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.