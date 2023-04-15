العالم اليوم - السيسي يعلق على أحداث السودان.. ويحذر من "التداعيات السلبية"

انتم الان تتابعون خبر السيسي يعلق على أحداث السودان.. ويحذر من "التداعيات السلبية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 11:20 مساءً - تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للتباحث حول مستجدات الأوضاع في السودان.

وتناول الاتصال، وفق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، التباحث حول مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أعرب السيسي عن "قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان الشقيق"، على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.

وأكد الرئيس المصري "خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، الذي يمر بلحظة تاريخية دقيقة، تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس"، مطالباً الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.

من جانبه، أكد غوتيريش حرصه على التواصل مع الرئيس المصري في ظل الدور الفاعل والمحوري لمصر في صون الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصةً ما يتعلق بدعم المسار الانتقالي في السودان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كافة الأطراف السودانية إلى وقف الأعمال العدائية، واستعادة الهدوء، وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن تصعيد القتال سيخلف آثاراً كارثية على المدنيين، ويفاقم الوضع الإنساني المتأزم في السودان.