العالم اليوم - سلاح الجو السوداني يعتزم "مسح" مناطق الدعم السريع بالخرطوم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 11:20 مساءً - أعلنت القوات الجوية السودانية، مساء السبت، عزمها إجراء عملية مسح كامل لمناطق قوات الدعم السريع التي تخوض اشتباكات عنيفة مع الجيش، سقط خلالها قتلى وجرى وسط المدنيين.

وقالت في بيان "القوات الجوية السودانية ستقوم بعملية مسح كامل لمناطق تواجد ميليشيا الدعم السريع المتمردة". وطلبت من المواطنين البقاء في منازلهم خلال إجراء المسح الجوي لكامل مواقع قوات الدعم السريع. واندلعت اشتباكات عسكرية عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، استعملت خلالها أسلحة خفيفة وثقيلة، فيما زعم كل طرف سيطرته على مطار العاصمة والقصر الرئاسي.

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