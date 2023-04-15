العالم اليوم - عادات خاطئة لتناول الحلويات في رمضان يجب تجنبها

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 11:20 مساءً - تكثر في الأيام الأخيرة من شهر رمضان إعداد وتجهيز أطباق الحلويات المختلفة استعدادا للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وبالتالي يزيد استهلاك الحلويات في أوقات قد تسبب مشاكل صحية للصائم.

العادات الخاطئة التي يجب تجنبها في أكل الحلويات بشهر رمضان

تعتبر الدكتورة ربى الكحيل أخصائية التغذية أن معدلات السكر في الدم تشهد هبوطا في جسم الصائم خلال شهر رمضان بسبب التوقف عن الأكل خلال فترة الصوم، ولهذا يلجأ الصائمون لتناول الحلويات بكثرة بعد الإفطار، بنية السيطرة على طلب الجسم للسكر.

وأضافت بأن بعض العادات الخاطئة في تناول الحلويات، والتي تتعلق أساسا بتوقيت تناولها على معدة فارغة وبعد الإفطار مباشرة له تأثيرات ضارّة على جسم الصائم مثل :

عسر الهضم

حدوث بعض الاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك والانتفاخ والغازات، بسبب وجود نسبة عالية من السكريات والدهون .

ارتفاع السكر في الدم

خاصة بعد تناول الطعام والحلويات بكميات كبيرة عقب الإفطار، وينتج عنه بعض الأعراض المزعجة مثل الصداع والخمول.

زيادة الوزن

وذلك بسبب تراكم محتواها من السكريات والسعرات الحرارية بالجسم على هيئة دهون، مما قد يؤدى إلى زيادة الوزن أو السمنة المفرطة.

التهاب المعدة

حيث تسبب الأطعمة السكرية في اضطرابات بالميكروبيوم المعوي بما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الأمعاء.

نصائح مهمة

شددت أخصائية التغذية على ضرورة الالتزام ببعض التوجيهات الصحية المهمة في أكل الحلويات خلال شهر رمضان حتى يحافظ الصائم على صحته ويتجنب الكثير من الأمراض المقلقة وذلك من خلال: