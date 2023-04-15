القاهرة الإخبارية- البرهان: جيش السودان لديه قواعد عسكرية لم تتحرك حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن رئيس مجلس السيادة السودانى، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد فى تصريحات له أن القوات المسلحة السودانية لديها احتياطات جيدة وقواعد عسكرية لم يتم تحريكها حتى الآن.





وأشار البرهان إلى أن القوات المسلحة السودانية ما زالت تحكم صوت العقل، مطالبًا بإعادة قوات الدعم السريع التى دخلت الخرطوم إلى أماكنها، كما حذّر البرهان من أنه إذا استمرت حالة الحرب فسوف تدخل القوات إلى الخرطوم من مناطق مختلفة، وأنه لا أحد يفضل الحرب لكن ما حدث يجب أن يكون عبرة للناس. وأضاف رئيس مجلس السيادة السودانى أنه فوجئ بمهاجمة قوات الدعم السريع منزله فى التاسعة صباحًا، مبينًا أن قوات الدعم السريع تحرشت بالجيش فى منطقة المدينة الرياضية جنوب العاصمة الخرطوم، مؤكدًا أن كل المرافق الاستراتيجية من القيادة والقصر تحت السيطرة وأن قوات الدعم السريع تسللت إلى المطار عبر صالة الحج والعمرة وأحرقت بعض الطائرات والقوات تتعامل معها.

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