وزير خارجية بريطانيا يدعو لوقف فورى للعنف فى السودان

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية البريطانى "جيمس كليفرلى" اليوم السبت، إلى وقف فورى لأعمال العنف فى السودان، وذلك عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع شبه العسكرية فى الخرطوم.





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