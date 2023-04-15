القاهرة الإخبارية.. أبو الغيط يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى السودان

جدة - نرمين السيد - وأعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حاليًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع فى العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

كما أعرب أبوالغيط عن صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والقتال بين الأخوة بهذا الشكل فى نهار شهر رمضان الكريم.

كما أكد الأمين العام للجامعة العربية مسئولية الأطراف المتحاربة فى الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين فى مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فورى.

وأعلن الجيش السودانى عن أن القوات المسلحة مستمرة فى التصدى للعدوان الغاشم الذى تقوده قوات الدعم السريع.

وأضاف فى بيان: "نمارس واجبنا الوطنى والدستورى فى حماية بلادنا من هذا المخطط الغادر".