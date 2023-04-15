العالم اليوم - محمد بن زايد يستقبل رئيس البرازيل في أبوظبي

انتم الان تتابعون خبر محمد بن زايد يستقبل رئيس البرازيل في أبوظبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 09:22 مساءً - استقبل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة،

وترافق الرئيس البرازيلي في زيارته لدولة الإمارات السيدة الأولى جانجا لولا دا سيلفا.

وجرت للرئيس لويس إيناسيو مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيباً به.

ورافق موكب الرئيس البرازيلي عدد من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر، فيما حلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلاً لوحة بعلم البرازيل.